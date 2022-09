Plus aucune restriction de navigation n'était en vigueur vendredi matin sur le canal Gand-Terneuzen. Les mesures liées à la sécheresse ont été levées, ont indiqué les autorités du North Sea Port. Le tirant d'eau des navires était limité en raison du faible niveau du canal et les écluses devaient rester fermées plus longtemps. Les précipitations de ces derniers jours ont permis au canal de retrouver un niveau complètement navigable.