Sécheresse en Flandre : pas de mesures supplémentaires, "la situation est grave mais nous restons en code orange"

Le groupe consultatif sur la sécheresse en Flandre n'a pas proposé de mesures supplémentaires pour lutter contre la sécheresse lundi. "La situation est effectivement grave, mais nous restons en code orange", a indiqué Katrien Smet, porte-parole de l'Agence flamande de l'environnement (VMM).

"Nous sommes mieux préparés contre la sécheresse qu'il y a quelques années. Nous disposons de plus de chiffres, il existe un cadre de réflexion, un plan stratégique pour l'approvisionnement en eau et de nombreuses actions sont menées dans le cadre du Blue Deal de la ministre Demir", a ajouté la porte-parole de la VMM. "Cela porte ses fruits, mais la situation est grave et nous devons certainement continuer à utiliser l'eau dont nous disposons avec parcimonie."