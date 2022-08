Sécheresse en Flandre : les niveaux d'eaux souterraines continuent de baisser, et des débits de rivière historiquement bas

Les niveaux d'eaux souterraines en Flandre ont encore baissé en raison de la sécheresse et les débits des voies non navigables chutent également fortement partout, ressort-il du dernier rapport d'état de l'Agence flamande pour l'environnement. Des débits moyens sur 14 jours historiquement bas ont même été mesurés dans 18% des points de mesure.

La situation est grave et est surveillée de près

Les débits historiquement bas sont localisés à divers endroits en Flandre occidentale et dans les bassins de la Dendre et de la Dyle. Des débits moyens sur 14 jours très faibles et faibles sont actuellement mesurés sur 53% des points de mesure dans toute la Flandre. Selon les chiffres les plus récents, datés du 1er août, 79% des sites de surveillance des eaux souterraines ont également montré des niveaux d'eau souterraine phréatique faibles (44%) à très faibles (35%) pour cette période de l'année. "La situation est grave et est surveillée de près", a déclaré la porte-parole Katrien Smet. Elle souligne cependant que la Flandre est mieux armée contre la sécheresse qu'il y a quelques années.

En Wallonie, des débits d'eau préoccupants

Du côté wallon, la Cellule d'expertise sécheresse s'est réunie ce 4 août pour faire le point. Les débits des cours d'eau sont également préoccupants, comparable à la situation de 2020. Une diminution des volumes d'eau dans les barrages-réservoirs est constatée, mais les niveaux restent actuellement dans les normes. La pêche est interdite sur une grande partie des cours d'eau, et il n'est plus possible de faire du kayak.