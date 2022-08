Sécheresse en Europe : les "pierres de la faim" ressurgissent du fond des fleuves

On espère ne jamais les voir ressurgir tant leur apparition est signe de mauvais augure. En Tchéquie et en Allemagne, le long de l’Elbe et de certains autres fleuves comme le Rhin et la Moselle, elles sont près d’une trentaine à être recensées. Toutes ne sont pas au même niveau, et elles n’apparaissent donc pas toutes en même temps. Les pierres de la faim les plus anciennes auraient été gravées dès le 15e siècle. Chaque date indique donc une année où le niveau de l’eau était tellement bas que les rochers ont fait surface.