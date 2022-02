Sécheresse : en Espagne et au Portugal, des villages engloutis refont surface

La péninsule ibérique vit un épisode de sécheresse inhabituel et préoccupant : en janvier, il n’a plu que le quart de ce qui était prévu, faisant du mois de janvier 2022 le plus sec au Portugal depuis 90 ans. La sécheresse est exceptionnelle par "son intensité, son ampleur et sa durée" et pourrait avoir de graves conséquences sur les activités agricoles en Espagne et au Portugal. "Nous n’avons plus de travail en juin, et ça risque de créer des problèmes", explique un agriculteur.

Mais cette sécheresse a également provoqué des événements spectaculaires et inattendus : des villages engloutis par l’eau ont été découverts. En Galice, dans le nord-est de l’Espagne, le barrage du réservoir d’Alto Lindo a été quasiment vidé, découvrant par la même occasion l’ancien village d’Aceredo, englouti par le réservoir en 1992.

Maximino Pérez Romero, un retraité de La Corogne, dit au Guardian avoir l’impression de "regarder un film" : "c’est si triste. J’ai l’impression que cela va se multiplier dans les années à venir à cause de la sécheresse et du dérèglement climatique." Les visiteurs ont toutefois pu explorer les restes de ce village, toits, briques et poutres recouverts de vase séchée.