Sécheresse en Espagne, au Maroc, explosion des prix de l’huile d’olive, l’eau va devenir un produit de luxe, plus cher que le caviar

C’est un signal faible, que le commun des mortels ne voit pas, mais c’est un signal quand même. La sécheresse qui sévit en ce moment au Maroc et en Espagne est une sorte de mise en bouche de ce qui nous attend à l’horizon 2050 (une ville comme Nîmes aura le climat de la Tunisie).

Et cette sécheresse actuelle en Espagne et au Maroc rappelle que l’eau devient doucement mais sûrement un bien rare et donc un bien cher, très cher. La preuve après avoir tous subi l’inflation due à la période de COVID, après qu’elle se soit accélérée à cause de la guerre en Ukraine, voilà que les spécialistes nous prédisent une valse des étiquettes à cause de ces prix liés à la chaleur. Autrement dit, cette inflation de la chaleur viendrait s’ajouter à l’inflation alimentaire que nous subissons déjà. Et c’est vrai que les amateurs d’huile d’olive seront les premiers à s’en rendre compte au niveau de leur porte-monnaie. Pour quelles raisons ? Eh bien on ne s’en rend pas compte en Belgique, surtout ces derniers jours pluvieux. Mais l’Espagne est en pleine canicule, avec des températures inhabituelles pour le mois d’avril dernier. Et le résultat, c’est que des régions comme l’Andalousie ou la Catalogne se retrouvent avec des sols asséchés et un déficit de pluie. Or, l’Espagne est le premier producteur d’huile d’olive d’Europe, 65% de la production européenne provient de là-bas. Le prix de l’huile d’olive est également influencé par l’augmentation des prix de l’énergie, des engrais, du verre, des emballages et du transport... Produit simple, produit de base, mais qui risque lui aussi d’en devenir un de luxe. Et si les nappes phréatiques, en Espagne, en Italie ne peuvent plus se recharger, le changement climatique pose la question ultime à nos politiques que mangerons-nous quand l’eau sera rare ?