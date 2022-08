Sécheresse : des conséquences dramatiques pour les sinistrés français

Alors que nous traversons une vague de chaleur extrême, les effets de la canicule se font sentir chez nos voisins. En France, la situation est plus que préoccupante. Incendies, agriculture ralentie, assèchement des cours d’eaux, les conséquences de la sécheresse sont dramatiques. Certains habitants voient même des fissures apparaître, qui défigurent leurs maisons et les rendent inhabitables.

Ce matin sur la Première, Alexis Gonzalez, notre envoyé spécial sur place, donnait la parole à ces sinistrés climatiques qui subissent de plein fouet cette canicule.

On se sent impuissant. Ce sont des phénomènes naturels, mais on n’anticipe rien, on subit.