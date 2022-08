Sécheresse : de nombreuses maisons se fissurent en France

Alors que l’Europe est durement touchée par une sécheresse extrême, la France continue d’en payer le prix. Incendies, agriculture au ralenti, faune et flore ravagées… Une nouvelle conséquence pour le moins étonnante a été constatée du côté de Bailleul dans le nord. Les sols argileux supportent mal les conditions météorologiques de ces dernières années, entraînant des fissures dans certaines habitations qui deviennent quasiment inhabitables.

Les fissures se créent et s’aggravent à chaque sécheresse, mais aussi à chaque épisode pluvieux intense. Deux conséquences du changement climatique pourtant amenées à se répéter de plus en plus.