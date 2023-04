Sécheresse dans les Pyrénées-Orientales : le préfet annonce des pénuries d’eau et des "décisions difficiles"

"Le monde agricole se trouve en première ligne, les pertes annoncées sont énormes", a pour sa part ajouté le représentant de l’association des maires du département, Jean-Paul Billès, maire de Pézilla-la-Rivière.

"Les restrictions que l’on subit depuis l’été dernier font qu’on est en mode survie de nos cultures. On est en restriction d’eau de 70%. Je ne pense pas que l’on puisse aller plus loin. Nous faisons tout ce qu’il est possible pour sauver les récoltes cette année", a renchéri la présidente de la Chambre d’agriculture, Fabienne Bonet.

Lundi, Hermeline Malherbe, présidente socialiste de ce département frontalier de l’Espagne, a interpellé le chef de l’Etat Emmanuel Macron dans un courrier, pointant le risque de "catastrophe humaine", de "catastrophe écologique, demain économique".

Les Pyrénées-Orientales, où le premier grand incendie de l’année en France a parcouru environ 1000 hectares le 17 avril, n’ont connu "aucune pluie majeure […] depuis plus d’un an", a-t-elle rappelé, demandant "la mise en place d’un fonds de solidarité" pour venir en aide aux secteurs agricole et touristique.