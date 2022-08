Sécheresse dans le monde : l'ONU s'inquiète d'un épisode "La Niña" d'une durée sans précédent pour ce siècle

Selon le bulletin, l'actuel épisode La Niña, qui s'est amorcé en septembre 2020, devrait se poursuivre au cours des six prochains mois.

Le phénomène La Niña - l'équivalent froid d'El Niño - provoque un refroidissement d'une partie des eaux de surface du Pacifique, influençant le cycle de précipitations et le climat de certaines régions du globe.

Selon l'OMM, l'épisode actuel a été intensifié par le renforcement des alizés entre la mi-juillet et la mi-août 2022, modifiant le régime des températures comme des précipitations et exacerbant les sécheresses et les inondations dans différentes parties du monde.

"La sécheresse qui s'intensifie dans la Corne de l'Afrique et dans le sud de l'Amérique du Sud porte la marque de La Niña, tout comme les précipitations supérieures à la moyenne enregistrées en Asie du Sud-Est et en Australasie", indique Petteri Taalas.