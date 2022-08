Sécheresse : chercher de l’eau à l’aide d’une baguette de sourcier

Une baguette de coudrier ou un pendule pour trouver de l’eau, vous ne rêvez pas, c’est bien la mission des sourciers. Le métier existe encore et les sourciers sont débordés tant ils sont sollicités en cette période de sécheresse. Patrick est sourcier depuis 20 ans. Il s’attèle d’ailleurs à trouver une source d’eau dans une ancienne citerne du Brabant Wallon.

Le principe ? Trouver de l’eau avant de creuser un puit. A l’aide d’une baguette de coudrier ou d’un pendule, ils arrivent à détecter les variations de champ magnétique et savoir si oui ou non, il y a une source d’eau. "On n’est pas dans Walt Disney ou Merlin", commente Patrick. "Il y a un phénomène physique dans la planète. L’eau, qui frotte dans le sol, crée un champ électrique. Et moi, à l’aplomb de ce champ électrique, avec mes baguettes plus la magnétique que j’ai dans le corps et le talent de sourcier, j’arrive à détecter leur passage exact ainsi que leur profondeur".

Dans le dictionnaire Larousse, le métier de sourcier est défini comme tel : "Celui qui prétend découvrir des sources et des nappes d’eau souterraines, voire des métaux à l’état naturel et des trésors, le plus souvent en maniant une baguette de bois ou un pendule, selon les principes de la radiesthésie".



Et l’art de découvrir des sources, Jacques, un riverain de cette ancienne citerne du Brabant Wallon qui pourrait profiter d’une source d’eau, n’y croit pas trop. "Je n’y crois pas parce que… Je ne sais pas. Pour moi, c’est un charlatan. Après, quand je l’ai vu travailler avec ses baguettes et quand je vois que tout bouge… Je suis sceptique".

On y croit ou pas. En attendant, Patrick croule sous les rendez-vous. Habituellement entre 5 et 6 par semaine, ils sont passés à 5 ou 6 par jour.