Sécheresse : Bruxelles aura un nouveau Plan de gestion de l'eau "d'ici un an", trop tard pour la N-VA

Il y a eu approbation en 1ère lecture en mars, mais on attend encore divers avis et le rapport d'incidences environnementales. "Selon le timing prévisionnel, et tenant compte d'une enquête publique de 6 mois, ce plan devrait être définitivement adopté d'ici un an (juin 2023)", ajoutait le ministre.

Cieltje Van Achter regrette que le gouvernement soit en retard et qu'il n'y ait pas d'état de lieu récent quant au taux d'imperméabilisation du territoire régional. Le ministre lui a répondu qu'une "mise à jour" sera faite en 2023.