Sécheresse au potager : quelles solutions sans se ruiner en eau?

Le beau temps va encore se maintenir cette semaine avec des températures estivales et pas beaucoup, voire pas du tout d’eau. Il fait sec. Archi sec. Et ce manque de pluie commence à poser problème aux agriculteurs et aussi aux jardiniers amateurs.

On n’a plus vu de réelle grosse pluie depuis des mois. En regardant les chiffres de l’IRM, on constate qu’en temps normal, en mars, avril, mai, on tourne autour de 40 à 60 mm d’eau par jour en moyenne.

Or, les relevés à Uccle donnent 2,1 mm pour le mois, en mars, 37 pour le mois d’avril. Et ce n’est pas mieux en mai. Bref, une réelle sécheresse.