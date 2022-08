Sécheresse à Rochefort : en manque d'eau, la carrière de la Boverie adapte son activité

Face à cette pénurie, le site doit compter sur sa réserve stratégique – soit un vaste bassin qui stocke l’eau de la Wamme (lorsqu’elle est pompée) et l’eau de pluie (quand il pleut). Il faut donc rationner l’eau, et toute une série d’opérations d’arrosage ont été stoppées, comme pour les pistes internes, sur lesquelles circulent les camions. Une opération qui, en période habituelle, permet de maintenir les poussières collées au sol, et donc de préserver une bonne visibilité pour les chauffeurs (ainsi que le confort des riverains). "Face à cela, nous avons mis en place deux mesures. Premièrement, une balayeuse, qui aspire les poussières, passe plus régulièrement. Deuxièmement, nous avons ralenti drastiquement la vitesse des camions. Par exemple, dans la carrière, la limite est passée de 40km/h à 20 km/h, ce qui réduit l’envol de poussière." On comprend cependant qu’un tel ralentissement diminue l’activité du site, et donc la productivité.