Sécheresse : à Hamoir, depuis début juillet, plus aucun kayak n’a été mis à l’eau

Il fait beau depuis des semaines, des mois, les touristes ont envie de fraîcheur, de balades en kayak par exemple. Pourtant ce n’est plus possible. Les niveaux d’eau sont trop bas. Ces épisodes de fermeture des rivières aux kayaks notamment se répètent de plus en plus fréquemment. Pour les opérateurs touristiques, il faut se réinventer.

A Hamoir, Outsiders Activity qui gère les kayaks "Les remous" n’a pas sorti un kayak depuis le début juillet : " On a ouvert, comme chaque année, pour les vacances de Pâques, donc en avril, mais il a fait froid, puis on a eu de beaux mois de mai et juin et beaucoup de monde mais le 3 juillet, c’était fini", explique Steven Van Erps, l’administrateur délégué de la société, "il nous faut un débit minimal de 3 m³seconde pour pouvoir naviguer. Aujourd’hui, sur l’Ourthe, on est à 1,5 m³ seconde. Il va vraiment falloir qu’il pleuve beaucoup pour penser à rouvrir mais, bon, en Belgique, on ne sait jamais !"