Sécheresse 2022 : quand le réchauffement de la Méditerranée dope les phénomènes extrêmes et menace la biodiversité

Et le mouvement est déjà lancé et bien lancé. Le canal de Suez, depuis sa construction en 1859, a ouvert une brèche entre la Mer Rouge et derrière elle, l’Océan Indien et la Méditerranée. De telle sorte que de nombreuses espèces, grâce à une température plus clémente ont déjà commencé à coloniser notre Méditerranée. En voici trois et la liste est loin d’être exhaustive. Ils contribuent à en faire une véritable mer tropicale.