Sécheresse 2022 : l'Europe brûle, mais "il est encore possible d'empêcher que cela se dégrade" (infographies)

Si les conséquences de la sécheresse se font déjà fortement ressentir, il semblerait que la situation puisse se prolonger dans certaines régions d'Europe. Un nouveau rapport du Centre commun de recherche de la Commission européenne prévoit que ces conditions météorologiques plus sèches que la normal dureront encore trois mois.

Des conditions plus chaudes et plus sèches que la moyenne pourraient se produire jusqu'en novembre.

Désormais, "après une longue séquence inhabituellement sèche, des conditions proches de la normale sont prévues d'août à octobre dans une majeure partie de l'Europe", soulignent les experts du JRC dans ce rapport. "Cela peut ne pas être suffisant pour récupérer complètement du déficit (de précipitations) cumulé en plus de six mois, mais cela atténuera les conditions critiques de nombreuses régions", estiment-ils.

La situation risque cependant de rester compliquée dans les régions du pourtour méditerranéen, où "des conditions plus chaudes et plus sèches que la moyenne pourraient se produire jusqu'en novembre", augmentant encore la pression sur les cultures et les réserves d'eau de ces pays.