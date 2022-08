Sécheresse 2022 : face aux fortes chaleurs, quelles solutions aux villes bétonnées ?

Ceci s'explique en grande partie par l'aménagement urbain. Les arbres représentent un paramètre primordial pour rafraîchir l'espace, étant donné qu'ils puisent l'eau dans le sol puis la rejettent lorsqu'il fait chaud. À l'inverse, le béton, les briques ou encore le bitume sont des matériaux qui, sous l'effet du rayonnement du soleil, vont fortement s'échauffer.

Dès lors, pour limiter l'impact, une étude a été lancée à Bruxelles il y a six mois. L'objectif à terme : apporter des aménagements réalistes à la ville. Cela passe par plus d'arbres, plus d'eau mais également un changement de peinture pour certains établissements.