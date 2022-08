Sécheresse 2022 : du ciel au sol, comment la montée des températures rend le cycle de l’eau plus extrême ? (infographies)

Tout ce cycle fonctionne grâce aux saisons et aux changements de température. Le hic, c’est qu’avec le dérèglement climatique et donc des températures, le cycle est perturbé à tel point que des scientifiques ont récemment déduit que cette limite planétaire a déjà été dépassée. Grosso modo, chaque étape est plus intense (les pluies plus fortes, les évaporations aussi) et plus variable.

Des nuages de plus en plus hauts

Commençons la tête dans les nuages. Ils permettent de refroidir l’atmosphère grâce à l’eau qu’ils contiennent (encore elle). Les gouttelettes dont sont constitués les nuages reflètent en effet la chaleur, celle venant du sol mais aussi celle envoyée par le soleil et la renvoient vers l’univers. "Sky is the limit"? Pas pour les nuages.

À tel point qu’ils montent de plus en plus haut. C’est une autre conséquence de la montée des températures : plus il fait chaud, plus les nuages prennent de l’altitude. Un peu comme dans votre salle de bains quand vous prenez une douche très chaude, la vapeur monte au plafond.