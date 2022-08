Sécheresse 2022 : à quoi devons-nous nous attendre à l’avenir ? Revivez notre Facebook Live

Cet été, la sécheresse frappe de plein fouet la Belgique et l’Europe de manière générale. Incendies en France et en Espagne, orages en Corse, l’actualité a été inévitablement marquée par des phénomènes climatiques extrêmes.

Les sécheresses vont-elles se répéter plus fréquemment à l’avenir ? Quels sont les scénarios des chercheurs ? Comment s’adapter ? Quelles solutions pouvons-nous envisager ? Notre journaliste, Juliette Pitisci, et Nicolas Ghilain, chercheur en modélisation climatique, ont répondu à vos questions en live sur notre page Facebook RTBF Info et sont revenus sur les différents événements de ces dernières semaines.

Ce jeudi 25 août, la RTBF vous propose une journée spéciale "Sécheresse 2022". Vous retrouverez, tout au long de cette journée, de nombreux reportages dans nos différents journaux radio et télé, sur notre site web, mais aussi sur les réseaux sociaux de l’info RTBF.