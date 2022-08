Sécheresse : 19 communes wallonnes en restriction de la consommation d’eau, 15 sont en surveillance particulière

Ce 18 août, dix-neuf communes wallonnes doivent désormais réduire leur consommation d’eau, soit une de plus que la semaine passée, a annoncé la Cellule régionale d’expertise sécheresse. Les mesures de restriction face à la sécheresse restent globalement identiques en Wallonie.

Burg-Reuland s’est ajouté cette semaine à la liste des communes soumises à des restrictions d’eau. Pas moins de 15 autres communes font l’objet d’une surveillance de la part de la SWDE (Société wallonne des eaux). Rochefort et Libramont restent les points d’attention particuliers de la société.

Les communes en restriction de consommation d’eau, au 18 août, sont donc :

Stoumont, Burg Reuland, Rochefort, Durbuy, Libin, Libramont, Chimay, Theux, Bouillon, Léglise, Habay, Pepinster, Vresse-sur-Semois, Tellin, Bertogne, Tenneville, Gouvy, Amel et Saint-Hubert.

D’autres communes font l’objet d’une surveillance particulière de la part de la SWDE :

Jalhay, Vielsalm, Houffalize, Bastogne, Fauvillers, Martelange, Neufchâteau, Vaux-sur-Sûre, Saint-Ode, Wellin, Bullange, Marche-en-Famenne, Rendeux, La Roche-en-Ardenne et Beauraing).

L’utilisation raisonnable de l’eau, une responsabilité collective

La cellule d’expertise demande à tout citoyen belge de faire une utilisation raisonnable de l’eau, même si sa commune n’est pas sous restriction, "compte tenu de la situation actuelle et des tendances pour les prochains jours, et pour éviter toute difficulté de production ou de distribution dans certaines zones".

"Il s’agit ici d’une responsabilité collective, qui s’adresse non seulement aux citoyens mais également à l’ensemble des parties prenantes de la société. Il est conseillé d’éviter ou de différer les usages non indispensables tels que le lavage des voitures, l’arrosage des pelouses et des plantations, les nettoyages non essentiels des sols (trottoirs, terrasses…)."

Le suivi de l’état de la sécheresse en Wallonie est disponible sur cette page du site officiel de la Région wallonne.

La situation dans les nappes phréatiques stable

La situation des nappes souterraines reste identique aux réunions précédentes de la Cellule, le manque de précipitation pourrait toutefois réduire les quantités de réserve wallonne.

Les niveaux des barrages-réservoirs poursuivent leur baisse. La Gileppe et la Vesdre sont juste au-dessus des cotes de réserve. Le niveau du barrage de Nisramont reste sous surveillance.