Sébastien Wust : cet avocat devenu fan de tuning dans "Demain nous appartient"

On oppose souvent les arts du spectacle aux carrières plus traditionnelles, et notamment aux métiers de robe, aujourd’hui encore imprégnés d’une aura de sérieux et de majesté. Pourtant, pour Maître Sébastien Wust, ces deux domaines auraient plus en commun qu’on ne l’imagine. La preuve : l’avocat figure aujourd’hui au casting de "Demain nous appartient".

La semaine dernière, un personnage haut en couleur a fait son apparition dans "Demain nous appartient". Il s’agit de JP, le fan de tuning un poil déséquilibré qui a aidé Vanessa, la terreur de la ville de Sète, à s’échapper de prison. Fait ironique, quand on sait que Sébastien Wust, son interprète, est en réalité un homme de loi.