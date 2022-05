Sébastien Rongier dresse le portrait d'une femme essentielle dans la vie de Marcel Duchamp

L'idée de ce livre est venue à Sébastien Rongier alors qu'il écrivait un essai intitulé Duchamp et le cinéma (Les Nouvelles éditions Place). L'écrivain et philosophe est avant tout un passionné de cinéma qu'il enseigne en région parisienne. Sur son site, on retrouve notamment sa fascination pour Alfred Hitchcock dont il décortique "Psychose" sous toutes les coutures. Mais aussi pour le réalisateur d'Au revoir les enfants, Louis Malle ou pour Rick Servais, le créateur de la série After life en passant par une réflexion autour du personnage d'Hagrid dans Harry Potter

Mais revenons à la rédaction de son essai sur Marcel Duchamp pour lequel Sébastien Rongier se plonge dans différentes biographies sur l'artiste aussi bien américaines que françaises car c'est là que peu à peu, il découvre en toile de fond l'existence de Mary Reynolds.