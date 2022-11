Sébastien, responsable des Storm Ultras à Charleroi : "Nous assumons les actions posées jusqu’à la 12ᵉ minute, après non"

Le match de Charleroi face à Malines a été arrêté ce samedi à cause de certains supporters. Un arrêt pourtant non souhaité par les ultras comme nous le confirme Sébastien, responsable des Storm Ultras, au micro de Quentin Weckhuysen.

Quel était le plan prévu ?

L’arrêt définitif du match, ce n’était pas du tout le plan.

"Il y a eu une action collective, non seulement des Storm Ultras, mais également en collaboration avec les autres groupes de supporters de la T4. Concrètement parlant, ce qui était prévu, c’était une action qui visait à interrompre la première minute du match avec les balles de tennis et enfin de réagir également à la 12ᵉ minute par rapport aux situations que nous dénonçons depuis des mois. Par contre, l’arrêt définitif du match, ce n’était pas du tout le plan. On a une certaine maîtrise des supporters qui, a 99,9% nous suivent dans nos animations et c’est le cas ici dans nos actions. Donc, nous assumons totalement les actions que nous avons posées jusqu’à la 12ᵉ minute exactement. Mais après non."

L’arrêt du match n’était donc pas prévu ?

"Non et c’était vraiment déconseillé quand on a communiqué à l’ensemble des groupes de supporters qui adhéraient à cette action collective. S’il devait y avoir un arrêt définitif du match, ça décrédibilise la cause, ce qui s’est passé finalement sous nos yeux. On essaie toujours de maîtriser, y compris des personnes qui ne sont pas membres, mais le risque 0, ça n’existe pas et malheureusement nous en faisons les frais. D’un point de vue médiatique, notre cause collective perd en crédibilité. Il est de notre devoir de nous expliquer sur ce qu’on est et ce qu’on n’est pas. C’est ce qu’on fait avec vous aujourd’hui."

D’autant plus que le supporter à l’origine de l’arrêt ne fait pas partie de votre groupe ?

Il s’agit d’un cas isolé. La personne a été identifiée, elle ne fait pas partie des Strom Ultras.

"Oui et finalement ça entache notre propre groupe qui n’est absolument pas à l’origine de cet arrêt définitif de match. Il s’agit d’un cas isolé. La personne a été identifiée, ne fait pas partie des Strom Ultras. Mais le mal est là et les faits sont là. Le match a été arrêté, c’est une défaite sur tapis vert et nous devons aussi en tirer les conséquences en tant que groupe mais aussi en tant qu’acteurs et partenaires autour de la table. Tôt ou tard, il faudra qu’il y ait de la communication réelle entre toutes les parties. Et on espère évidemment que les besoins qu’on a en matière de transparence et de communication plus anticipative, qui étaient pourtant déjà existants avant le début de cette année, puissent être de nouveau présents dans nos rapports avec la direction du Sporting de Charleroi."

Qu’est-ce qu’il faut faire pour améliorer la situation à Charleroi maintenant ?

"C’est très simple et c’est compliqué à la fois. Il faut qu’il y ait un retour à la communication transparente et anticipative, que les questions légitimes que nous, mais aussi des tas d’autres supporters se posent, puissent avoir une réponse claire et transparente comme on nous l’a souvent annoncé. Et qu’à un moment donné, le dialogue revienne autour de la table. Nous, nous sommes prêts à faire l’effort de notre remise en question. On n’est pas obtus à une remise en question de notre manière de philosopher, mais seul contre un mur, on n’arrivera à rien. Donc si nous faisons le mur et que la direction fait le mur, il n’y aura jamais de solution. La solution, elle est là. C’est la communication."