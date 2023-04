Sébastien Ogier va-t-il laisser passer son équipier Kalle Rovanpera ? "On est encore loin de l'arrivée..."

Sébastien Ogier (Toyota) a écopé d'une pénalité ce samedi matin sur le Rallye de Croatie, quatrième épisode de la saison 2023 en WRC. Le Français pointe à ce stade au 5e rang, à moins de deux secondes de la 4e place de Pierre-Louis Loubet (Ford).

"On a écopé d'une pénalité d'une minute. Ca arrive. Je ne peux pas trop m'en vouloir. Sur le moment où on repart, je pensais qu'on s'était bien attaché. Vincent (ndlr : Landais, son copilote) me fait signe 'oui' de la main alors que ce n'était pas complètement rattaché. Sa ceinture était sous le hans. Je ne lui en veux pas, il voulait bien faire. C'est un peu dur car c'était sa première erreur à ce niveau. Par le passé, la première erreur comme ça, c'était normalement une amende pécunière. J'ai dit à Vincent que ce n'était pas grave. La sécurité, c'est notre priorité. Je suis le premier à aller dans ce sens. Les pépins s'enchainent, mais la vitesse est toujours là, c'est le point positif", a indiqué l'octuple champion du monde à notre micro.

Son équipier Kalle Rovanpera n'est pas loin derrière. Le laissera-t-il passer étant donné que le Finlandais dispute lui l'intégralité du championnat ? "On va lutter contre les éléments et les problèmes. On va essayer de rouler propre. On a encore le temps de voir s'il faut réfléchir à quoi que ce soit. On est encore loin de l'arrivée", a-t-il aussi précisé.