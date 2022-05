Sébastien Ogier, un homme heureux !

Pendant cette pause, le WRC vous a manqué ?

Mais non, ça ne m’a pas manqué, j’étais content d’être là où j’étais surtout quand j’ai vu les conditions en Croatie, je me suis dit ça va être un rallye compliqué. Et puis la Suède, je l’ai souvent fait premier sur la route ces dernières années et ce n’était pas fun du tout. Pas de regret, j’apprécie la direction que ma carrière ou que ma vie a prise avec ce temps libre en plus. J’ai profité de super moments avec mon fils, avec ma femme et la vie est belle. Ca fait du bien de faire un break. Je suis conscient que j’ai eu une super belle carrière, la chance d’être là pendant de nombreuses années à faire un métier qui m’a fait rêver depuis tout petit. Puis tu arrives à un moment où tu te dis que l’envie n’est plus aussi importante que ce qu’elle n’était, je pense que c’est dommage. Autant passer à autre chose, au moins faire un break et puis peut-être faire le point d’ici quelques mois, quelques années je n’en sais rien. L’avantage avec le sport auto c’est que l’âge n’est pas si bloquant que ça, on peut perdre dans certains domaines mais l’expérience compense un petit peu. Honnêtement, c’était clairement la bonne décision et je ne me ferme aucune porte pour l’avenir, on verra bien comment les choses évoluent pour moi mais aujourd’hui je suis un homme heureux et c’est le plus important.

Vous serez de retour en WRC au Portugal dans quelques jours, avec une position de route favorable, Sébastien Ogier, favori pour la victoire ?

S’il fait beau… Maintenant le Portugal reste un des endroits où la pluie peut-être présente mais effectivement après avoir balayé pendant des années, si jamais je me retrouve dans cette position-là, je ne vais pas me plaindre, ça fait un petit temps que ça ne m’est pas arrivé mais bon l’important ce sera de retrouver un bon feeling rapidement. En test, ça s’est bien passé même si c’est difficile de savoir si la vitesse est suffisante ou pas. Je vais aller au Portugal pour essayer de me faire plaisir mais il faut pas se cacher que l’objectif, c’est de jouer aux avant-postes.