Sébastien Ogier très remonté au Japon : "J'ai connu plus de crevaisons en un an que sur les dix dernières années"

Si tout va bien pour Thierry Neuville, 2e du rallye du Japon vendredi, Sébastien Ogier a, lui, vécu une deuxième journée cauchemardesque. Dès la première spéciale, le pilote Toyota a crevé et perdu toutes ses chances de victoire.

"Toutes nos chances sont déjà anéanties, le week-end va être long", a confié le Français, très agacé, au micro d’Olivier Gaspard, l’envoyé spécial de la RTBF au Japon.

"C’est toujours le même refrain, il n’y a pas d’explication… On ne va pas lancer le débat. A priori, il ne faut rien dire, c’est la normalité Pirelli. En un an, j'ai connu plus de crevaisons qu’en 10 ans chez Michelin. Il y a un problème quelque part mais personne ne dit rien. Il n’y a qu’en Espagne et en Nouvelle-Zélande que l’on n’a pas crevé. C’est frustrant. Heureusement, je ne joue pas le championnat. Là ça serait encore une autre histoire…", a conclu Sébastien Ogier, victime de quatre crevaisons en six rallyes.