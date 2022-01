Sébastien Ogier : "Sur la dernière course, Lewis Hamilton a été volé... n'ayons pas peur des mots"

Le pilote français est ensuite revenu sur le déroulé du dernier GP de l'année 2021. "J'ai beaucoup de respect pour Verstappen. Il n'a pas volé son titre, il a fait une super saison et les deux méritaient d'être champions du monde. Sur la dernière course, ça a certainement dû être très difficile à encaisser pour Hamilton : il a vraiment eu l'impression d'être volé... Il a été volé, n'ayons pas peur des mots, sur la dernière course. Lewis a dominé le GP d'Abu Dhabi. Il est devant jusqu'à la fin et, à quelques tours de l'arrivée, il y a ce fameux safety car. Sur la physionomie du week-end, c'est du vol. Je comprends son silence", a indiqué le Français de 38 ans.

Rappelons qu'une investigation liée aux derniers tours de l'épreuve disputée sur le tracé de Yas Marina est toujours en cours à la FIA. Les conclusions de celle-ci devraient être présentées à la mi-février devant la commission F1.

Côté circuit, les rendez-vous de Barcelone et de Bahreïn, où se tiendront les essais d'avant-saison, ont été confirmés par la Formule 1 durant la semaine.