Sébastien Ogier : "Rovanpera vole au-dessus des pièges... quand on est jeune et fou, on ne se pose pas de question"

Kalle Rovanpera (Toyota) devance Sébastien Ogier (Toyota) et Ott Tanak (Hyundai) au terme de la deuxième journée du Rallye de Nouvelle-Zélande, onzième manche de la saison WRC.

"Etre deuxième, ce n'est pas trop mal. Les écarts se sont creusés durant l'après-midi, dans des conditions difficiles. Kalle ne s'est pas trop posé de questions. Nous, on a tendance à un peu plus calculer, à se dire que c'est piégeux. Il parvient à voler au-dessus des pièges, bravo à lui. Quand on est jeune et fou, on ne se pose pas de question. Ca me rappelle quelques années en arrière. Il y a un peu de ça. Il gère bien les risques et il fait peu d'erreurs", a indiqué Ogier à notre micro.