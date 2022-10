Sébastien Ogier, onze mois sans victoire : "Si je faisais la saison complète, je tirerais sans doute un peu la tête"

Vainqueur du Rallye de Catalogne à trois reprises, Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) aura à cœur de s'illustrer sur l'asphalte mais pourrait être désavantagé par sa septième place dans l'ordre de départ vendredi.

Ce jeudi, il s'est montré le plus rapide lors du shakedown, mais sa Toyota était chaussée de gommes tendres, alors que les Hyundai, notamment, étaient en pneus durs.

"C'est difficile de tirer des conclusions quant au niveau de performance des uns et des autres après le shakedown, puisque nous étions les seuls à avoir les pneus adaptés aux conditions, a souligné Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Catalogne. Les autres ont choisi de sauvegarder leurs gommes tendres pour le rallye. Nous, on a pris la décision de les mettre, parce qu'avec le peu de kilomètres au programme lors du shakedown, au niveau de l'usure, on pense que ce n'est pas très grave. Demain, avec la météo annoncée, on en aura sans doute besoin. Si demain, les conditions sont un peu mixtes, on pourrait voir des choix de pneus différents, d'une équipe ou d'un pilote à l'autre."

Sébastien Ogier, qui n'a pas encore gagné cette année, veut absolument rectifier le tir ici, en Espagne, ou au Japon, lors de la dernière épreuve de la saison. Cela fait maintenant onze mois qu'il n'a plus goûté à la victoire.

"Si je faisais le championnat complet, j'avoue que je ferais sans doute un peu la tête !, a souri le pilote Toyota. Ce serait un peu dur à accepter. Mais je n'ai fait que quatre rallyes cette année j'ai été écarté de la bagarre pour la victoire à cause de crevaisons... Je pense que je n'ai pas à rougir de mes performances jusqu'à présent, mais effectivement, je ne compte aucune victoire en 2022. On a encore deux chances pour changer ça. On arrive ici sans aucune pression, je vais pouvoir rouler libéré. J'espère qu'en partant derrière, je pourrai malgré tout m'accrocher au bon wagon en début de rallye. L'an prochain, j'ai envie de continuer à faire du rallye de la même manière que cette année, avec un programme partiel. J'y prends du plaisir, et j'ai plus de temps pour moi, comme je le souhaitais."