Sébastien Ogier, leader au Kenya : "Ma stratégie, c'était de rouler propre en étant plus léger que les autres"

Sébastien Ogier (Toyota) occupe la tête du Rallye du Kenya, le Safari Rally, septième rendez-vous du championnat du monde WRC. Le Français devance... deux équipiers : Kalle Rovanpera (+ 22,8 secondes) et Elfyn Evans (+ 43,5 secondes).

"Avec Vincent (ndlr : Landais, son copilote), on a fait du super boulot dans la voiture. On ne pouvait pas en faire beaucoup plus. Le point négatif de la journée, c'est le problème avec l'hybride ce matin, mais on ne peut pas y faire grand chose. Je ne vais pas me donner une note, mais c'est une très bonne journée. Quand tu ne crèves pas et que ça marche, le choix de pneus est toujours bon. Partir avec seulement cinq roues, c'était un choix calculé. Les deux premières spéciales de la boucle n'étaient pas si cassantes que ça. Ma stratégie, c'était de rouler propre en étant plus léger que les autres. A certains moments, notre position sur la route était un avantage. Sur les deux premières de l'après-midi par exemple. La troisième, c'était mieux d'être devant. Les deux dernières éditions ont été gagnées mais le leader du championnat, celui qui ouvrait la route. Ce n'est pas impossible à faire ici, loin de là", a résumé Ogier à notre micro.

"Une journée est faite. Il en reste une très grosse samedi. Dimanche, c'est plus court mais ce ne sera pas simple. C'est un petit pas vers un bon résultat, mais il en reste encore beaucoup à faire", a-t-il poursuivi avec prudence.