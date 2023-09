Sébastien Ogier, le plein de problèmes en une seule spéciale : "On abandonne sur le routier, c'était mission impossible !"

Système hybride en panne, bris de suspension, crevaisons... Sébastien Ogier n'a pas été épargné par les problèmes dans la dernière spéciale au programme de ce samedi au Rallye de l'Acropole, alors qu'il était en tête de l'épreuve et en bagarre avec son coéquipier Kalle Rovanpera.

Incapable de regagner le parc d'assistance après avoir rallié l'arrivée de la spéciale, l'octuple Champion du Monde a été contraint à l'abandon sur le routier... et a écopé de cinq minutes de pénalité, ce qui l'a fait chuter à la 9e place du général à près de dix minutes du leader.

"Tout a commencé dès la première spéciale de l'après-midi, dans le virage où Thierry a dû abandonner, révèle Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce. On a endommagé notre triangle avant droit dans le même trou qui s'était formé sur la route. Mais nous, on a pu le consolider, et cela n'a pas été un trop gros problème. On a même eu un bon rythme dans la deuxième spéciale de l'après-midi. Malheureusement, quand on quitte le regroupement pour la dernière spéciale du jour, plus d'hybride ! On savait qu'on allait perdre un peu de temps. Mais après quelques kilomètres, deux crevaisons à l'arrière. Il restait 8 kilomètres de spéciale, on a pris la décision de continuer la spéciale gentiment, sans en faire trop. Malheureusement, à la sortie d'une épingle, le pivot arrière gauche a complètement cédé, et là, c'était quasiment mission impossible. On a pu rallier l'arrivée, on a tout fait sur le routier pour essayer de réparer et regagner le parc d'assistance, mais on a dû rendre les armes aux 2/3 du routier. Cela commençait à ne plus être très raisonnable de continuer. Pour gagner ici, il faut avoir la réussite de son côté. Ce n'était pas notre cas ce samedi. C'est dommage que la bagarre ne continue pas, mais si Kalle gagne, ce n'est pas volé ! Comme je ne joue pas le championnat, c'est un peu plus facile à accepter, mais cela reste une déception, c'est frustrant."