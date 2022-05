Sébastien Ogier : "Je suis excité... mais je ne suis pas le favori numéro 1 sur ce rallye"

"Je ne suis pas le favori numéro 1 sur ce rallye, il y a Evans qui part juste derrière moi. Il est sans doute plus dans le rythme puisqu’il fait tout le championnat. Il y a aussi Sordo, qui part encore plus loin. Ca reste le premier rallye terre, c’est difficile de savoir les forces en présence. Peut-être qu’on va découvrir une voiture mieux née que les autres sur cette surface. On ne va pas trop se poser de questions et donner le maximum comme toujours", a-t-il poursuivi.

Et de conclure : "Il y a du stress au niveau des équipes car c’est un rallye cassant, encore plus que l’an dernier parce que les conditions sont plus sèches. On annonce des chaleurs extrêmes. Les habitacles seront plus chauds qu’avant et on ne connait pas les limites du système de refroidissement de l’hybride. Ca va être un gros pour ça ce week-end. Il y a certainement un peu d’appréhension à ce niveau-là de la part de l’équipe."