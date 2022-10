Sébastien Ogier heureux d'être en tête, mais... "Kalle pousse fort, et on ne peut pas oublier Thierry pour la victoire"

Même si tout le monde connaît les qualités de Sébastien Ogier, ils sont peu nombreux à l'avoir imaginé pointer en tête du classement général ce vendredi soir : septième dans l'ordre de départ, un désavantage sur des routes qui se salissent au fil des passages, l'octuple Champion du Monde a rendu une copie parfaite.

Déterminé à aller chercher une victoire qui lui échappe depuis onze mois (en raison, essentiellement, de son programme très allégé en 2022), le pilote Toyota a peut-être fait le plus dur ce vendredi.

"C'est très positif, j'aurais signé des deux mains pour être en tête ce soir !, a souri Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard. La boucle matinale a quand même été compliquée avec notre position sur la route, on a pris pas mal de risques pour compenser ça. Mais les sensations étaient bonnes, et la voiture a bien marché. Cet après-midi, j'ai fait une autre bonne boucle, avec des conditions un peu plus constantes malgré quelques gouttes de pluie de temps en temps. Il a fallu tout donner, mais ça fait plaisir d'être en tête. Kalle, on sait tous qu'il pousse fort, il faudra continuer à rouler de la même manière samedi si on veut rester en tête. Et pour Thierry, 12.5 secondes de retard, ce n'est pas encore fini. On ne peut pas encore l'oublier pour la victoire."