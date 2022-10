Sébastien Ogier heureux d'avoir gagné... et d'être pigiste en WRC : "Le titre qui m'intéresse le plus maintenant, c'est celui de meilleur papa"

Sébastien Ogier n'a pas tremblé pour aller décrocher sa première victoire de la saison - la 55e de sa carrière en WRC - ce dimanche à l'arrivée de la Power Stage du Rallye de Catalogne.

Leader de l'épreuve depuis vendredi après-midi, l'octuple Champion du Monde, qui n'avait plus gagné depuis Monza il y a onze mois, a également offert le titre constructeurs à Toyota.

"C'était mon cinquième rallye depuis onze mois, je ne cogitais donc pas plus que ça !, a souligné Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Catalogne. Mais c'est un grand plaisir de gagner à nouveau, surtout au terme d'un week-end où la compétition était bien présente, et où il a fallu attaquer du début à la fin pour faire la différence. Ma seule crainte du jour, c'était de crever. Cela aurait été difficile à accepter une fois de plus de perdre sur crevaison après le Monte-Carlo. J'ai roulé libéré, je n'avais pas le championnat en tête comme les années précédentes. J'étais juste là pour en profiter. Je ne veux clairement pas revenir à temps plein, cela me conforte dans l'idée que c'est bien de ne faire que quelques courses. On arrive à garder le rythme même en ne roulant qu'à "mi-temps". Je suis un homme heureux comme ça, le titre qui m'intéresse le plus maintenant c'est celui de meilleur papa."