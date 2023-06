Sébastien Ogier et ses piges en WRC : "Aucune chance de gagner le titre... Continuer comme ça en 2024 ? Je ne dis pas non !"

Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1), qui sera le cinquième pilote à s'élancer dans les spéciales du Safari Rally vendredi, aura une très belle carte à jouer en raison de sa position idéale dans l'ordre de départ. Mais attention à la fiabilité, primordiale sur le terrain très particulier du Kenya.

"J'ai beaucoup de respect pour ces routes qui sont, en partie, ultra-cassantes pour nos voitures, lance Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Kenya. Dans certaines sections, il faudra avoir de la chance ! Lors des deux dernières éditions, j'ai à chaque fois rencontré des soucis. En 2021, j'ai réussi à gagner malgré un amortisseur cassé le premier jour, et en 2022, une crevaison nous a éloignés de la lutte pour la victoire. C'est un rallye où on sait qu'il faut avoir la réussite de son côté. On essaie aussi de faire le maximum pendant les reconnaissances pour essayer de juger où il faut lever un petit peu le pied pour gérer la mécanique et éviter les crevaisons. Il y a beaucoup de corrections à faire dans nos notes d'une année à l'autre, et le terrain a l'air un peu plus compact cette année. Ce n'est pas pour nous déplaire : on craint un peu moins le fech-fech cette année, personne n'apprécie de rouler dans des conditions sablonneuses où on ne voit rien. La météo est aussi difficile à prévoir ici : les averses peuvent être très intenses et... très locales. C'est difficile de savoir où et quand elles tombent. Si c'est au mauvais endroit et au mauvais moment, ça peut coûter cher !"

Certains de ses adversaires voient toujours Sébastien Ogier comme un candidat au titre cette saison. Mais qu'en pense le principal intéressé ?

"Je sais qu'en faisant le nombre de courses tel que c'est prévu à mon calendrier, je n'ai aucune chance de gagner le championnat, affirme l'octuple Champion du Monde. 2024 ? A priori, cette situation me va bien, alors pourquoi pas continuer comme ça ! Mais à l'heure où on se parle, je n'ai pas prolongé, et je n'ai pas d'autre contrat pour le moment. Je vis un peu au jour le jour. Continuer à faire quelques courses en WRC avec ces voitures, je ne dis pas non."