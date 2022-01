Sébastien Ogier et sa "belle bagarre" avec Sébastien Loeb : "C'est rigolo, et ça excite la presse et le public !"

Sébastien Ogier, leader du Monte-Carlo jeudi soir après avoir signé le scratch dans les deux spéciales au menu de la "Nuit du Turini", n'a pas été capable de suivre le rythme de son compatriote Sébastien Loeb vendredi matin avant de gommer une partie de son retard au cours de l'après-midi. Le voilà deuxième du classement général, à 9.9 secondes du nonuple Champion du Monde.

"C'était plutôt une bonne journée, on occupe la deuxième place et on n'est pas trop loin de la tête, a commenté Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF sur le Monte-Carlo. Globalement, il n'y a qu'une spéciale qui a posé problème ce matin, on est tombé dans un faux rythme. Sans ça, on a fait du bon boulot, et cet après-midi, j'avais vraiment l'impression d'être à la limite. Il y a encore pas mal de choses perfectibles, on se bat pas mal avec la voiture : manque de stabilité sur les freins, de potentiel d'accélération, de motricité, manque de feeling avec la suspension... Il fallait s'y attendre, ce sont de toutes nouvelles voitures, mais les écarts ne sont pas énormes, et ça peut changer vite. Se retrouver tous les deux devants, ce n'est plus une surprise avec lui. C'est rigolo, ça excite la presse et le public ! On n'a pas grand-chose à perdre tous les deux, on est là pour aller chercher la victoire. C'est une belle bagarre, et on va tout faire pour le garder sous pression."