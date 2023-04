Sébastien Ogier et le décès de Craig Breen : "Il y aura un vainqueur ce week-end... mais on sera tous un peu perdant"

"J’ai toujours eu conscience que ce sport implique des risques. Plus je vieillis, plus j’essaie de minimiser ce risque. Mais ça reste présent. Quand on voit la malchance qui a frappé Craig : un accident à très faible vitesse, le mauvais impact au mauvais endroit a fait que ça s’est très mal fini. Ca nous rappelle une fois de plus que ça peut arriver. Si on fait ce sport-là, on accepte aussi quelque part les risques. D’un autre côté, il y a cette adrénaline et l’amour de la vitesse. C’est ça qui nous unit tous, on a cette passion. On va espérer qu’on ne revivra pas ce genre de situations à l’avenir", a ajouté le pilote de 39 ans.

"Je n’ai pas participé à ce rallye l’an dernier, mais je ne pense pas que ce soit un handicap. Les spéciales sont globalement les mêmes. Je vais en découvrir deux de l’année dernière. On annonce des conditions meilleures que l’an dernier. Ca ne va pas aider les autres d’avoir fait ce rallye à 30 km/h dans le brouillard en 2022. S’il pleut, partir devant pourrait être un gros avantage. Au vu des cordes ici, on devra tenir compte des crevaisons également. C’est un rallye intéressant. Il y a un challenge au niveau de la lecture du grip. Il sera faible, ce sera assez glissant. Je préfère généralement quand c’est plus constant, mais ici il faudra suivre la trajectoire qui passe par les cordes", a conclu Ogier.