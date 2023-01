Sébastien Ogier en route vers une neuvième victoire au Monte-Carlo ? "Dominer autant, c'est rare de nos jours !"

Auteur de six meilleurs temps en l'espace de huit spéciales depuis le coup d'envoi du Monte-Carlo jeudi soir, Sébastien Ogier semble filer vers un neuvième succès - ce qui serait un record - dans la Principauté.

Avec 36.0 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant, son coéquipier Kalle Rovanpera, l'octuple Champion du Monde semble avoir fait le plus dur... mais il ne veut pas crier victoire trop vite.

"C'est bien parti, c'est relativement rare de dominer autant un rallye de nos jours, et ça me fait plaisir !, a souri Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF sur le Monte-Carlo. Une bonne trentaine de secondes d'avance, on aurait signé des deux mains pour ça. Mais la journée a quand même été un peu stressante, avec des problèmes d'hybride en matinée, ce qui m'a mis sous pression. Je devais attaquer fort pour compenser, et on a fait deux spéciales comme ça. Heureusement, les techniciens ont réussi à résoudre le problème à midi. C'est encore très long, on va continuer à rouler fort. Il faudra gérer les risques, quand il y a des risques de crevaison, il faudra éviter les cordes. Mais ce n'est pas toujours possible."