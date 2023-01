Sébastien Ogier devient l'unique recordman de victoires sur le Monte-Carlo : "Une semaine incroyable, mais ça ne changera rien !"

Sébastien Ogier, intouchable durant toute la semaine, a donc ajouté un neuvième Monte-Carlo à son incroyable palmarès. Un record. Quand reverra-t-on l'octuple Champion du Monde au volant d'une WRC, et combien de rallyes compte-t-il disputer cette année ? Le Français botte en touche, avec le sourire...

"Cette neuvième victoire me fait énormément plaisir, a affirmé Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF sur le Monte-Carlo. La semaine a été incroyable, l'équipe a été parfaite, j'avais de bonnes sensations avec la voiture et la course a été maîtrisée de bout en bout. Cela n'a pas été facile, même si cela a parfois l'air d'être le cas vu de l'extérieur. On peut célébrer un week-end parfait pour Toyota : un doublé, c'est le meilleur moyen de commencer la saison. Combien de rallyes au programme cette année ? Je ne vais pas répondre, mais ce n'est pas ce résultat qui peut changer quoi que ce soit ! Mes priorités dans la vie ont changé, même si j'apprécie énormément d'être là et de profiter de ces belles victoires. Mais il y a plus important à mes yeux que de faire tout le championnat. Rouler à temps partiel et avoir du temps pour ma famille, c'est le schéma qui me convient le mieux pour l'instant. Il n'y a pas de raison de changer."