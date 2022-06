Sébastien Ogier, de retour au Kenya pour son "atmosphère incroyable", vise le podium... "mais ce sera une loterie"

Vainqueur du Safari Rally l'an dernier, Sébastien Ogier est de retour en WRC une dizaine de jours après avoir disputé (et terminé) pour la première fois de sa carrière les 24 Heures du Mans.

L'octuple Champion du Monde des Rallyes, qui ne vise pas le titre cette année puisqu'il a décidé de faire un pas de côté pour passer plus de temps en famille (il a d'ailleurs mis un terme à sa saison en Championnat du Monde d'Endurance après les 24 Heures du Mans), espère toutefois frapper un grand coup au Kenya pour sa troisième apparition de l'année en WRC.

"J'ai pris beaucoup de plaisir au Mans, je me suis régalé pendant une semaine, résume Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Kenya. La suite en endurance ? Je ne sais pas, c'était prévu comme ça, pour moi les choses étaient claires depuis le début, ce n'était pas de faire une saison complète en WEC. Il n'y a pas encore de plans pour la suite, mais l'envie de retourner au Mans est là ! Il n'y a aucune urgence de ce côté, ma priorité N.1 c'est de passer plus de temps en famille."

"Si je reviens au Kenya, je pense que c'est avant tout grâce à l'accueil de la population locale, qui a été incroyable l'année dernière, reprend le Champion du Monde en titre. C'est un rallye vraiment à part, atypique. Pourtant, ce n'est pas le genre de rallye que j'aime le plus, c'est ultra-cassant, ce sera une loterie, il faudra avoir la chance de son côté. Des problèmes, on va tous en avoir. L'atmosphère spéciale du Kenya, c'est ce qui m'a poussé à revenir. S'il pleut, c'est l'enfer. On ne voit plus rien, et le grip est proche de zéro. Personne n'a le sourire dans la voiture quand ça arrive. Impossible de faire un pronostic, mais pour que ce rallye soit une réussite pour moi, il faut que je monte sur le podium."