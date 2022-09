Sébastien Ogier, dans le coup pour la victoire : "Une journée intéressante avec des belles spéciales... c'était fun !"

Ott Tanak (Hyundai) occupe la tête du Rallye de Nouvelle-Zélande, 11e manche du Championnat du monde (WRC), vendredi. Le champion du monde 2019 et actuel deuxième au classement compte une légère avance sur trois pilotes Toyota: Elfyn Evans, Sébastien Ogier et Kalle Rovanpera. Thierry Neuville (Hyundai) est 6e.

"Une journée intéressante avec des belles spéciales. C'était fun ! On s'en est pas trop mal sorti. La confiance est revenue assez rapidement. On a eu de la pluie au mauvais moment dans l'avant-dernière. Ca nous coûte du temps et mon aileron arrière. J'ai été obligé de prendre beaucoup de risques pour ne pas perdre trop de temps. Je me fais une petite chaleur en sortant un peu large, mais des branches ont arraché notre aileron. Sans aileron, la dernière spéciale était compliquée, surtout à cette vitesse. On n'est pas trop loin tout de même", a résumé Ogier à notre micro.