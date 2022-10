Sébastien Ogier change de copilote pour le rallye du Japon

Sébastien Ogier va changer de copilote pour le rallye du Japon, dernière manche du championnat du monde du WRC. C’est Vincent Landais qui prendra place dans le baquet de droite.

Après sa victoire au rallye de Catalogne, Sébastien Ogier change encore de copilote. Exit Benjamin Veillas qui officiait lors du dernier rallye et place à Vincent Landais. L’objectif, c’est d’aider de nouveaux talents à se faire une place en WRC.

Une décision que comprend Veillas : "Donner cette opportunité à un jeune copilote talentueux au Rallye du Japon est quelque chose que je comprends complètement et que je soutiens. J’aimerais remercier Séb et l’équipe pour leur aide et leur soutien cette saison, et je leur souhaite à eux ainsi qu’à Vincent une grande réussite au Japon."

Vincent Landais a passé sa majorité de sa carrière aux côtés de Pierre-Louis Loubet. Leur meilleur résultat : deux 4e place en Sardaigne et en Grèce.

"Cela va être un grand honneur de rejoindre Séb et le Toyota Gazoo Racing au Rallye du Japon", a déclaré le nouveau coéquipier. Le rallye du Japon se déroule du 10 au 13 novembre. Un rallye à suivre sur tous les médias de la RTBF.