Sébastien Ogier avec un nouveau copilote au Japon : "Il faudra être un peu indulgent"

Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1), leader du Rallye du Japon, treizième et dernière épreuve de la saison 2022 du Championnat du Monde des Rallyes, s'est déplacé en Asie avec un nouveau copilote. Exit Benjamin Veillas, qui officiait lors du dernier rallye, et place à Vincent Landais.

"La mission de faire quelques rallyes au coup par coup est compliquée. Ça ne laisse pas le temps au copilote de rentrer dans le rythme. Benjamin a aussi une vie de famille. On a donc décidé avec l'équipe de donner la chance à un jeune copilote aussi très motivé, a expliqué le Français au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Japon. Il n'y a pas de plan à long terme. Pour le moment, il est là pour une course. On apprend à se connaître et j'ai espoir qu'avec l'expérience qu'il a déjà accumulée ça se passe bien. C'est un test grandeur nature ce week-end. Il faudra être un peu indulgent. Tout ne sera pas parfait entre nous mais on va faire au mieux. Jusqu'ici il a l'air de bien s'adapter et il travaille dur pour essayer de faire le mieux possible. On fera un premier bilan après ce week-end".

Malgré ce contexte compliqué, Ogier, victorieux en Catalogne, ne vise rien d'autre que la victoire : "C'est toujours un objectif. Après un tel rallye d'Espagne où les sensations étaient vraiment bonnes, on arrive au Japon en confiance. Thierry Neuville a aussi ses chances, c'est toujours un candidat sérieux sur l'asphalte".