Sébastien Ogier avant les 6 heures de Spa : "ça fait du bien de retrouver un peu d’adrénaline"

Le pilote WRC Sébastien Ogier s’est lancé un nouveau défi pour la saison 2022, il intègre le programme WEC, le World Endurance Championship. Ce week-end, il dispute les 6 heures de Spa-Francorchamps, deuxième épreuve du championnat.

Son avenir, le mélange des deux compétitions, la découverte de circuits mythiques, ses objectifs… Il a répondu aux questions d’Olivier Gaspard. De quoi montrer que cette nouvelle compétition lui convient très bien : "Siebring, maintenant Spa puis les 24 heures du Mans qui arrivent, c’est plutôt un bon début."

Ce deuxième week-end est synonyme de découverte et de débuts sur le circuit de Spa-Francorchamps pour le pilote de rallye : "C’est un circuit mythique, indiscutablement ! Visuellement rien ne me fait peur sur ce circuit, c’est peut-être parfois un peu le problème, je tape dans la voiture, dans les pneus, mais c’est top d’être là. C’est un des plus beaux."

Et quand on lui demande comment se passe ce changement important, Sébastien Ogier est plutôt content d’avoir décidé de combiner deux programmes différents pour la saison : "Jusqu’ici ça a été assez relax, j’ai pris du temps pour moi avec ma femme et mon fils. Maintenant que la saison est lancée et que les compétitions s’enchaînent, ça fait du bien de retrouver un peu d’adrénaline. Je suis un homme heureux à l’heure actuelle et j’essaye de faire mon maximum sur les week-ends de course. Si je devais refaire ma carrière depuis le début, je ne changerais rien au monde. Le rallye reste quelque chose d’unique, de très grisant. Ici ce que j’aime c’est justement cette différence, ce changement, ce nouvel environnement. Après c’est encore un peu tôt pour dire quelle sera mon envie de prolonger. Aujourd’hui je suis un homme heureux, on verra bien pour la suite."