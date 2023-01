Sébastien Ogier avant le début du Monte Carlo : "Je roule plus relâché mais la pression du résultat est toujours là"

La saison 2023 du championnat du monde des rallyes s’ouvrira ce jeudi soir sur les routes du mythiques du Monte-Carlo avec un Sébastien Ogier favoris de l’épreuve. Le Français y visera une neuvième victoire et se réjouit toujours autant de prendre part à cette première manche de la saison.



"Si je suis là c’est que ça me fait toujours autant plaisir de prendre part à cette course si chère à mon cœur", déclarait ce jeudi le pilote Toyota au Micro d’Olivier Gaspard. "C’est un rallye qui m’a souvent bien réussi par le passé. Ca doit être dû au fait que j’ai un très bon feeling avec les conditions que l’on peut rencontrer sur cette épreuve. Peut-être que le fait d’être né à la montagne m’aide à avoir une meilleure lecture du terrain. En tenant compte de tout ça, l’objectif est clairement de jouer devant. L’équipe compte sur moi ici et les attentes sont toujours très élevées."



Comme l’an dernier, Ogier ne prendra pas part à l’entièreté du championnat. De quoi sans doute enlever une dose de pression.



"Ca fait un certain temps déjà que je peux rouler de manière plus libérée, mais en même temps la pression du résultat est toujours là. Mais c’est sûr que je suis plus relâché que si je devais jouer le championnat."