Sébastien Ogier au-dessus de lot... sans savoir pourquoi : "On se fait plaisir et les temps tombent, c'est cool"

Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) a vécu une nouvelle journée parfaite du côté du Rallye de catalogne : trois meilleurs temps, et une avance de plus de vingt secondes sur ses deux plus proches poursuivants, Thierry Neuville et Kalle Rovanpera, avant d'aborder les quatre spéciales au programme de la dernière journée dimanche.

"C'était une belle journée, c'est bien d'être en tête ce soir avec une vingtaine de secondes d'avance, a résumé Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Catalogne. On s'est fait plaisir, la voiture a bien fonctionné et les temps sont tombés. C'est cool ! C'est difficile à expliquer, mais quand le feeling est bon et que tout fonctionne, on réussit à faire la différence. Je ne dirais pas facilement, parce qu'il a fallu attaquer et on a pris des risques, mais tout s'est bien enchaîné. Ce n'est pas fini : on roule en pneus Pirelli !"