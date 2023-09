Sébastien Ogier approché par Hyundai : "C'est normal, mais je suis heureux chez Toyota"

Vainqueur de trois des cinq rallyes auxquels il a pris part cette saison, Sébastien Ogier est de retour au volant de la Toyota GR Yaris Rally1 cette semaine.

Absent en Estonie et en Finlande, l'octuple Champion du Monde des Rallyes espère renouer avec la victoire en Grèce, où son dernier - et unique - succès remonte à... 2011, l'épreuve ayant disparu du calendrier du WRC pendant de nombreuses années.

"Mais c'est difficile de faire des prédictions ce jeudi !, sourit Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce. On a eu des conditions incroyables pendant les reconnaissances avec le déluge pendant trois jours. Cela a forcément beaucoup affecté les conditions, c'est donc difficile de savoir ce qui nous attend pendant les spéciales. Il y a certainement pas mal de choses qui ont évolué, ça s'annonce difficile. J'aime être confronté à de nouvelles situations, mais ici, c'est quand même poussé à l'extrême ! J'espère qu'on n'aura pas trop de mauvaises surprises. Je ne choisis pas mes rallyes en fonction du paramètre du balayage : j'avais choisi de le disputer en début de saison parce que l'équipe avait été en difficulté ici l'an dernier. Le balayage risque de ne pas jouer un grand rôle, mais ce n'est pas plus mal, je n'ai jamais été fan... et surtout pas quand je partais devant ! Je ne suis pas du style à vouloir gagner avec un avantage, ça ne me dérange pas. Je viens pour gagner !"

Sébastien Ogier, qui fêtera ses 40 ans le 17 décembre prochain, sera toujours présent en WRC en 2024 avec un programme partiel. Mais au sein de quelle équipe ? Est-il vrai qu'il a été approché par Hyundai ?

"Je ne vais pas le cacher : oui !, affirme le Français. Et c'est normal : dans ce milieu, il n'y a pas beaucoup d'équipes malheureusement, et j'imagine que c'est le boulot de chaque équipe de contacter les pilotes rapides. J'ai la chance d'encore en faire partie, et ça fait partie du jeu. Vu que je suis mon propre manager, c'est normal que ça puisse arriver. Mais ce n'est pas une surprise non plus de dire que je suis heureux là où je suis et que je n'ai pas trop de raisons de changer quoi que ce soit. Il y a donc de fortes chances que l'avenir soit similaire, et sous les mêmes couleurs pour moi."