Sébastien Ogier "accepte" sa deuxième place sur le Monte-Carlo : "Bravo à Seb', faire ça à 47 ans, c'est très beau"

Sébastien Ogier se dirigeait tranquillement vers une neuvième victoire sur le Monte-Carlo, mais une crevaison dans l'avant-dernière spéciale du rallye en a décidé autrement... Le pilote Toyota, qui ne disputera pas l'intégralité de la saison, a dû "laisser" la victoire à son aîné Sébastien Loeb et, beau joueur, il a pris ça "avec le sourire."

"Honnêtement, ça va, a avancé Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF sur le Monte-Carlo. Je prends ça avec le sourire, et la tête haute. Je ne pouvais pas faire grand-chose de plus ce week-end, on peut être fiers du travail accompli avec toute l'équipe pour la première avec ces voitures hybrides. Ma seule frustration peut-être, c'est qu'on sait que ça peut malheureusement être une loterie avec ces pneus, ça fait un an et demi qu'on a mentionné le problème à Pirelli. Ils ont su faire les modifications sur le pneu dur, mais pas sur celui (le tendre, ndlr) qu'on avait sur ce rallye. Malheureusement, aujourd'hui, la chance n'était pas de notre côté. Bravo à Seb' et Isabelle, ils ont fait un beau rallye, on ne peut pas dire qu'ils aient volé leur victoire. Nous, on sort de ce rallye la tête haute, et avec le sourire. Maintenant, a priori, on va tous les deux faire un break pendant un certain temps, mais ce n'est pas impossible qu'on se retrouve ici ou là. Revenir ici à 47 ans ? Moi, je ne sais pas, mais ce que lui arrive à faire, c'est très beau. Le poids des années n'a pas l'air de trop peser sur lui. Il a fait un rallye très solide, c'était un réel plaisir de se battre avec lui. Aujourd'hui, le destin ne voulait pas qu'on gagne, mais on l'accepte. Le prochain rallye ? Ce sera peut-être le Portugal (le quatrième de la saison, ndlr), mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en aura pas d'autre avant."