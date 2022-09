Sébastien Ogier, absent en WRC depuis trois mois : "Se cracher dans les mains pour retrouver le rythme rapidement"

Sébastien Ogier (Toyota) est au départ du Rallye de Nouvelle-Zélande, 11e manche du championnat du monde des rallyes, ce week-end. Le Français n'a plus roulé en WRC depuis le Kenya, où il a pris la 4e place fin juin.

"On veut retrouver le rythme rapidement. C'est un rallye rapide où la confiance est importante. Ca ne va pas être facile tout de suite. Le shakedown était à bloc, ça a donné un avant-goût du week-end. L'idée, c'est d'essayer de se battre aux avant-postes, comme toujours, même si on n'a pas été là pendant trois mois. Les autres ont eu un été chargé, ils sont dans le rythme. Il va falloir se cracher dans les mains au début du rallye. Si il fait sec, notre position sur la route devrait être un avantage. C'est relativement humide, il faudra voir les conditions. La pluie est annoncée aussi. Ca pourrait nous aider. On a souvent souffert d'une mauvaise position sur la route durant notre carrière : si on pouvait l'avoir un peu de notre côté, ça serait top. Ce n'est pas garanti que ce sera un gros avantage durant la première journée", a expliqué le Français.

Et d'ajouter : "La Nouvelle-Zélande, ça reste un bon souvenir. J'ai eu la chance d'avoir pas mal d'autres succès après ça donc la déception de la victoire perdue à quatre virages de l'arrivée a été effacée assez vite. Les routes sont magnifiques, raison pour laquelle j'ai décidé de revenir. L'ambition ? C'est toujours la victoire, mais je suis conscient que ça ne va pas être facile."